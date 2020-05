Zögern in Linz und Wels

In Linz und Wels bleiben die Treffs vorerst noch zu. In Linz berät der Krisenstab über eine Öffnung. Der Welser Stadtchef Andreas Rabl wird erst zeitgleich mit der Aufhebung der Beschränkungen in Seniorenheimen aufsperren. Und in Gmunden geht es frühestens im Herbst los. Auch weil schon bald wieder die Sommerpause lost geht.