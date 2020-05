Riesengroße Freude und Erleichterung bei Sturm nach dem ersten Training in altbekannter Form. Die Schwarzen eröffneten an Samstag den Countdown für den Ligastart am 3. Juni gegen Wolfsberg. Trainer Nestor El Maestro hatte alle Mann an Bord, auch Kiril Despodov hat sich in der Corona-Pause von seiner Verletzung erholt und ist startklar. Während der Coach die Mannschaft am Rasen auf Vordermann bringt, arbeitet Sportdirektor Andi Schicker emsig am Kader, führte wieder Vertragsgespräche mit Goalie Jörg Siebenhandl, den man unbedingt halten möchte.