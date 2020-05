„Endlich - den ganzen Tag Maske zu tragen ist anstrengend“, so Bekim Jukic, Chef vom Wiener Café Schuhmeier, nachdem er die letzte Runde serviert und seine „übrig gebliebene“ Stammgastrunde am Freitagabend verabschiedet hatte. Corona-konform und auf die Minute genau um 23 Uhr. Die Freude des Szene-Gastronoms nach dem Neustart ist aber getrübt: „Wir hatten sicher 50 Prozent weniger Geschäft als an einem normalen Vor-Corona-Freitag.“ Was auch am Wetter lag - der Gastgarten blieb leer.