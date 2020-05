Sein großes Jubiläumsjahr hat sich Szenewirt Niki Neunteufel aus Purkersdorf natürlich anders vorgestellt. 30 Jahre betreibt er schon das Nikodemus, in dem die Größen des Austropop ein und aus gingen und gehen. Außerdem ist der bestens in der Musikwelt verknüpfte Neunteufel das Mastermind hinter dem allsommerlichen Open-Air am Hauptplatz. „Schweren Herzen haben wir uns entschlossen, beide Termine auf nächstes Jahr zu verschieben“, sagt er. Beide Termine, das sind Paul Young am 28. August und ein Falco-Tribute-Konzert der Superlative mit vielen Zeitgenossen am 12. Juni.