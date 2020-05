Einem Bericht von golem.de zufolge sind neben dem Leibniz Supercomputer Centre in Garching auch der Rechner Hawk am High Performance Computing Center in Stuttgart sowie die Rechner Jureca, Judac und Jewels am Rechenzentrum in Jülich betroffen. Dem „Spiegel" zufolge wurden zudem die Hochleistungsrechner bwUniCluster 2.0 und ForHLR II am Karlsruher Institut für Technologie sowie das bwForCluster NEMO in Freiburg gehackt.