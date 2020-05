Sorgen plagen Anrainer in Kunning bei Obergrafendorf am Eingang des Pielachtales. Dort wird eine acht Meter hohe Anzeigetafel errichtet, die auch nachts leuchten wird. „Bei mir wird es dann in allen Farben ins Schlafzimmer blinken. Denn ich wohne nur 20 Meter davon entfernt“, so ein Betroffener. Auch Argumente wegen etwaiger Auffahrunfälle an dieser neuralgischen Stelle wurden abgeschmettert. M. Perry, L. Lusetzky