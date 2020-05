„Depperter, hoid die Goschn!“ Dass einem Jäger (69) das Gespräch eines Radfahrers (32) mit seinem mitfahrenden Sohn viel zu laut war, machte er unmissverständlich klar. Doch der unfreundliche Sager sollte noch das Netteste gewesen sein, was sich an diesem Abend in einem Wald bei Herzogenburg abspielte. Denn wie der 32-Jährige bei der Polizei angab, hat der Weidmann bei der Aufforderung nach mehr Ruhe nachgeholfen: Er soll mit dem Gewehr vom Hochstand aus in Richtung der Radfahrer gezielt haben.