Hilfe in orange: 1060 Kindergärten wurden in den vergangenen Tagen mit Schutzausrüstung versorgt. Ausgeliefert wurden in einer ersten Tranche jeweils zwei Stück Handdesinfektionsmittel, vier Stoffmasken und zwanzig Einwegmasken pro Pädagogin. Dafür kam aber kein Lieferwagen einer unbekannten Firma, orange Fahrzeuge fuhren bei den Kindergärten vor. „Abgewickelt wurde das nämlich durch die Mitarbeiter der 58 Straßenmeistereien“, berichtet Landesrat Ludwig Schleritzko.