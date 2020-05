Unterricht unter speziellen Bedingungen

Auf Grund des Coronavirus findet der Unterricht für Kärntens rund 67.000 Schülerinnen und Schülern unter neuen Rahmenbedingungen statt. So gilt beim zukünftigen Unterricht das so genannte „Schichtsystem“. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich gleichzeitig an den Schulen aufhalten, reduziert. Werden in einer Klasse mehr als 18 Schüler unterrichtet, wird diese in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen werden entweder im 3-2-Modell (eine jeweils von Montag bis Mittwoch bzw. eine Gruppe Donnerstag und Freitag - in der darauffolgenden Woche umgekehrt), im Reißverschlusssystem (Gruppenwechsel von Tag zu Tag) oder im wöchentlichen Rhythmus unterrichtet. Keinen Nachmittagsunterricht gibt es an den Pflichtschulen, Freigegenstände und unverbindliche Übungen entfallen bis Schuljahresende. Ebenso findet das Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“ in allen Schulstufen nicht mehr statt. Das Fach „Musikerziehung“ wird auf musiktheoretische Inhalte beschränkt. In den Gegenständen „Textiles und technisches Werken“ werden die Unterrichtsinhalte so festgelegt, dass Arbeitsflächen und Werkzeuge nicht unmittelbar hintereinander benützt werden müssen.