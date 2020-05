In einem Interview auf Seite drei der renommierten „Welt am Sonntag“ fragt Autor Boris Pofalla zu Verscherbelungs- und Kaufgelüsten um die „Krone“: „Eine Mehrheit an Österreichs reichweitenstärkster Zeitung hätten offenbar viele gern. Ist denn die ,Kronen Zeitung‘ wirklich noch so mächtig?“ Ich antworte: Unser Gründer Hans Dichand hat die „Krone“ in den 60ern als Volks- oder Familienzeitung definiert, und das trifft auch immer noch zu. Nicht nur beim sogenannten kleinen Mann, sondern auch unter Akademikern sind wir die meistgelesene Zeitung in Österreich.