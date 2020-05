Als Bundespräsident Alexander van der Bellen im Interview mit Lou Lorenz-Dittlbacher ein flammendes Plädoyer für die Bedeutung der Kunst in unserem Land hielt, da hab ich - ich gebe das gerne zu - eine Träne verdrückt. Worte, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen so dringend ersehnt hatten. Worte, die man von einem leidenschaftlich für die Sache der Kunst kämpfenden Bundeskanzler oder Kulturminister erwarten würde. Worte, die in einer existenziellen Krise für viele Beschäftige in dieser Branche so wichtig waren.