„Ein wenig“ Rache forderte zwei Menschenleben

„Ich wollte mich halt ein wenig rächen“, sagt er über seine fürchterlichen Taten, geschehen am Nachmittag des 14. Oktober 2019 im oberösterreichischen Wullowitz. Der afghanische Asylwerber hatte dort damals zunächst in einem Flüchtlingsheim David H. (32) – einen seiner Betreuer – erstochen. „Weil er mich nicht mehr in der Altkleidersammlung der Gemeinde arbeiten ließ“, so A. jetzt. Dass er davor zu Diensten nicht erschienen war, davon will er nichts wissen: „Ich wurde von David ungerecht behandelt, darum wollte ich mich an ihm rächen. Ihn ein wenig verletzen, nicht umbringen. Dass es so weit kam – ist nicht geplant gewesen.“