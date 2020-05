„Sie hat versprochen, bald wieder zu Hause zu sein“

Fest steht bisher nur Folgendes: Nur mit Handy und Fahrkarte sowie nicht der Witterung entsprechend gekleidet verließ Ariadna-Beatrice Montag das Haus. „Sie hat versprochen, bald wieder zu Hause zu sein, und wollte nur kurz ihren Freund besuchen. Dort ist sie laut dessen Angaben aber nie angekommen. Zuletzt gesehen wurde meine Schwester in Wien-Margareten. Sie ist zuvor nie ohne Nachricht abwesend gewesen“, schildert Doina-Cezara P., die sich jetzt auch via „Krone“ an die Öffentlichkeit wendet.