Flammen breiteten sich rasch aus

Daraufhin brach in diesem Bereich Feuer aus. Die Flammen breiteten sich rasant aus, und binnen kürzester Zeit stand die Almhütte in Vollbrand. „Die beiden Männer konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Der 32-Jährige hingegen musste ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden“, so die Ermittler weiter.