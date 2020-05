2. Parteispenden sollten am Rechnungshof vorbeigeschwindelt werden und so weiter und so fort. Strache handelte peinlich, verantwortungslos und dumm. Das sagte der Ex-FPÖ-Chef selbst in einem seiner wenigen Reuemomente. Egal, ob Straches Fantasien rechtswidrig waren: Wenn ein derartiges Gerede jemand nicht moralisch für öffentliche Ämter disqualifiziert, was sonst? Zudem hat Strache sogar in seiner Rücktrittsrede minutenlang alle und jeden beschuldigt, bevor er sich entschuldigte. Bei seiner Frau, niemals jedoch bei den Österreichern oder seinen enttäuschten Wählern.