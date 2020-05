Hilferuf in Video

Die 26-jährige Kärntnerin war als Artistin des Cirque du Soleil auf dem Schiff, als sie im April positiv auf Covid-19 getestet wurde. Seither durfte sie ihre Einzelkabine auf dem Schiff nicht verlassen. In einem emotionalen Video, das sie auf Facebook postete, hatte sie sich Anfang Mai an die Öffentlichkeit gewandt und um Hilfe gebeten. Das Außenministerium reagierte prompt und teilte mit, dass man schon die ganze Zeit über mit der 26-Jährigen in Kontakt stehe, sie aber Möglichkeiten zur Ausreise im Rahmen der Rückholaktionen bisher abgelehnt habe.