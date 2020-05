Gemeinschaftsprodukt

Das Spezielle an dem Ganzen - Fans haben sich via Instagram und Co. permanent mit der Künstlerin am Album mitbeteiligen können und das ganze Werk entstand mehr oder weniger unter Aufsicht der Öffentlichkeit. So wurden Songfragmente, Ideen oder einfach nur lose Gedanken ausgetauscht, zusammengefügt und wieder verworfen. Ein Album, wie ein Puzzle, das in dieser Art und Weise quasi unerforscht war. Außerdem - gleich ein ganzes Album, anstand nur einzelne Durchhalte- und Gemeinschaftssongs zu produzieren, ist ein durchaus mutiges Unterfangen, das einiges an Experimentierfreudigkeit von der Künstlerin abverlangte. So konnten ihre engsten, exklusiven Fans direkten Einblick in die Entstehung der Single „forever“ nehmen, wurden durch die Kommentarfunktion sogar Teil des Songwritings und sorgten damit interaktiv für die Fertigstellung.