Traurige Serie

Der Unfall war der erste Fenstersturz von drei derartigen Unglücken innerhalb kurzer Zeit in Wien. Am 22. April war ein zweijähriges Mädchen in Penzing aus einem Fenster gefallen und schwer verletzt worden. Nur einen Tag später stürzte ein vierjähriges Mädchen in Penzing aus dem sechsten Stock und starb.