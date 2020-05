Am Rande hat sich der rote Sportchef mit einem seiner Ex-Spieler über dessen Erfahrungen in Deutschland ausgetauscht: „Gerhard Zuber hat ja bei mir in Voitsberg gekickt. Jetzt ist er Sportdirektor bei Hannover 96.“ Der Kärntner hat eine kuriose Wandlung hinter sich: Eigentlich stand er nach dem Abschuss von Jan Schlaudraff mit Hannover in einem Rechtsstreit, wurde aber plötzlich bis 2023 zum Sportdirektor befördert. Am Wochenende sollte er mit den 96ern in die Zweite Liga starten, doch da Gegner Dresden in die Corona-Quarantäne musste, heißt’s noch warten.