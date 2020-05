TSMC will Chips in USA fertigen

Kurz vor Bekanntgabe der neuen Regelung des Handelsministeriums kündigte der Auftragsfertiger TSMC den Bau einer Chipfabrik in den USA an. Das taiwanesische Unternehmen, das unter anderem Prozessoren für Apples iPhones produziert, will im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen. Das Werk im Bundesstaat Arizona soll den Betrieb im Jahr 2024 aufnehmen.