Ab 15. Juni soll Reisefreiheit ganz hergestellt werden

An den Grenzen sollen nun nur mehr Stichprobenkontrollen durchgeführt werden. „Die Grenzkontrollbehörden sind entsprechend informiert“, hieß es am Freitagabend etwa vom Innenministerium in Berlin. Die Lockerungen, die von den drei Ländern diese Woche vereinbart wurden, sind dank der positiven Entwicklung bei der Eindämmung des neuartigen Coronavirus und den stark zurückgegangenen Ansteckungszahlen möglich. Laut dem Stufenplan soll die Reisefreiheit zwischen den drei Ländern ab 15. Juni wieder ganz hergestellt werden - sofern die Entwicklung der Corona-Krise es weiter zulässt.