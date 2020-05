11.000 Österreicher in Auschwitz hingerichtet

Im Juli 2009 beschloss die Bundesregierung die Neugestaltung der österreichischen Ausstellung im Block 17 des ehemaligen Stammlagers Auschwitz. Die 1978 eröffnete Ausstellung entsprach nicht mehr der aktuellen Sichtweise. Jahrzehntelang präsentierte sich Österreich als „erstes Opfer des Nationalsozialismus“. Bis heute ist unklar, wie viele Österreicher in dem KZ umkamen. Es wird geschätzt, dass insgesamt über 11.000 Österreicher in Auschwitz ihren Tod fanden. Das sind ein Sechstel aller österreichischen Holocaust-Opfer.