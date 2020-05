Belastendes Material?

Erledigt ist damit noch lange nichts, der Senat 1 der Bundesliga ist jetzt am Zug. Man hält sich beim Verfahren an den Paragrafen 111a der ÖFB-Rechtspflegeordnung, der Strafrahmen ist groß. Ein Urteil soll es bis 2. Juni geben. Das knappe Zeitfenster könnte aber zum Problem werden, vor allem wenn der LASK in Berufung(en) gehen sollte: Ein endgültiges Urteil könnte es dann erst nach Ende der Meisterschaft geben - da droht Chaos. Zumal Gruber bereits ankündigte, dass es auch von anderen Klubs belastendes Material gibt.