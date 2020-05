Zwei Fälle auch in Österreich, insgesamt aber geringe Fallzahl

Je ein Fall einer solchen schweren Entzündung bei Kindern im Kontext mit Covid-19 trat auch in Österreich - in Graz und in Wien - auf, berichtete Volker Strenger von der Universitäts-Kinderklinik in Graz der APA. Beide Patienten sind bereits wieder aus den Krankenhäusern entlassen, der Bub in Graz war zuvor neun Tage auf der Intensivstation. Strenger verwies auf die geringe Fallzahl: „Diese Fälle sind an sich nicht mysteriös, und ihre Häufung in den USA und in London erklärt sich durch die hohe Zahl an Infizierten in der Gesamtpopulation.“