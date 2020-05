Die Bewohner Tallinns haben neben der Corona-Pandemie einen weiteren guten Grund, zu Hause zu bleiben: In der estnischen Hauptstadt wurden Bären gesichtet. Die Behörden warnten am Freitag vor den Tieren, die am Vortag im Stadtteil Haabersti aufgetaucht waren. Mehrere Versuche, die Tiere einzufangen, schlugen fehl.