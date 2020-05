Steht (auch für die „Krone“) die Sinnhaftigkeit der steirischen Gesundheitsreform großteils außer Streit, so scheiden sich am geplanten Baugrund in Stainach-Pürgg sehr wohl die Geister. Die „Krone“ deckte die Problematik des Bodens und der Hochwassergefahr auf - tatsächlich verhindern könnte das Mammutprojekt ein kleines Vogerl namens Crex-crex, den Ennstalern besser bekannt als „Wachtelkönig“.