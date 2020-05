Kontrollen „stichprobenartig“, Übertritt an „Grüner Grenze“ verboten

Die Kontrollen an den Grenzübergängen werden ab Sonntag aber nicht mehr wie bisher lückenlos durchgeführt, sondern nur noch selektiv. „Nach Österreich einreisende Personen werden dann nicht mehr ausnahmslos nach Grenzkontrollgesetz, Fremdenpolizeigesetz und Passgesetz kontrolliert, sondern nur noch stichprobenartig“, so Ludescher. Sämtliche technische Sperren würden am Wochenende abgebaut, Übertritte über die „Grüne Grenze“ blieben aber weiterhin verboten, betonte er.