Eigentlich sollte selbsterklärend sein, was in eine Toilette gehört. Aber gerade in den letzten Wochen werden diese durch die abstrusesten Dinge verstopft! Getränkedosen, Schotter, ein ganzer, delikat zubereiteter Karpfen, eine Espressomaschine - die Liste ist lang. Besonders schlimm sind Feuchttücher und Küchenrollen.