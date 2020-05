Alles gleich und vertraut

Redakteurin Christa Blümel in die Tapas-Bar „Beim Borckenstein“ in Fürstenfeld. Der erste Eindruck: Alles ist gleich und vertraut, so wie man ein altes T-Shirt anzieht und sich sofort wieder wohl darin fühlt, merkt, dass man es vermisst hat. Und doch ist alles ein bisschen anders. Weniger Tische sind im Lokal und auch auf der Terrasse, die Kellner rund um Chef Georg tragen Mundschutz, alle halten Abstand - aber dem Ambiente tut das nicht wirklich einen spürbaren Abbruch.