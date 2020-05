Stier-Attacke in Ostermiething! Ein 15-Jähriger war am Freitagabend mit seiner Mutter und seiner Schwester im Stall, als er plötzlich von einem Stier in dessen Box gezogen wurde. Die beiden Frauen schafften es, ihn aus den Fängen des Tieres zu befreien. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.