Dies deshalb da der Spieler selbst nach Angaben des Vereins seitdem zweimal negativ getestet wurde. „Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Um welchen Spieler es sich handelt, teilte der Klub von ÖFB-U21-Teamspieler Marco Friedl nicht mit. Aber die „Bild“-Zeitung will wissen, dass sich Pizarros Frau Karla und seine drei Kinder am Montag am Weserstadion freiwillig auf Covid-19 testen ließen. Und dabei fiel ein Ergebnis eben positiv aus. Doch das wollte der Klub nicht bestätigen.