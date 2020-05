Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sieht sich ferner in der derzeitigen Coronakrise „extrem hart“ getroffen. Man erwarte „definitiv ein zweistelliges Millionendefizit in diesem Jahr“, sagte Generalsekretär Friedrich Curtius dem Magazin „Der Spiegel“ (Samstag). Falls sich die Krise noch ein Jahr hinziehe, könne dieses Defizit sogar „dreistellig“ ausfallen, fügte Curtius an.