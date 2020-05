Vettel-Pläne

Nachdem am Dienstag das Ende von Vettel bei Ferrari am Jahresende verkündet worden war, gab die Scuderia am Donnerstag die Verpflichtung von Sainz als dessen Nachfolger bekannt. Das freigewordene Cockpit bei McLaren bekommt künftig Ricciardo, während Vettel weiter nach einem Platz sucht. Möglichkeiten bei den Top-Teams Mercedes oder Red Bull gebe es laut Brown für den 32-jährigen Deutschen derzeit eher nicht. „Auch bei McLaren gibt es keine Möglichkeit, das nächstbeste wäre dann Renault“, sagte Brown.