Kaum Schutzausrüstung in Krankenhäusern

Vor allem aus dem Gesundheitswesen häuften sich zuletzt Berichte über Ärzte und medizinisches Personal, die kaum Schutzausrüstung haben - und in steigender Zahl an Covid-19 sterben. Das alles passt nicht in das von den Staatsmedien gezeichnete Bild, dass Russland alles im Griff habe. In seiner Videobotschaft zu Ostern zeigte sich Putin vor einem Kamin bei Kuchen und Tee - mit dem Standardsatz: „Alles wird gut.“ Doch viele Russen fragen sich, in welcher Welt ihr Präsident lebe.