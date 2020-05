Seit Mitte April hat die Landesregierung bereits exakt 56.622.783 Euro an BZ-Mitteln beschlossen. „Damit werden regionale Projekte ermöglicht. Das sind in einer Phase der Krise wichtige Impulse für die Wirtschaft. Die Aufträge bleiben großteils in der Region, weil Handwerker und Betriebe diese Umsetzungen machen“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.