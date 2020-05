„In Notsituationen bieten wir allen Schutz“

Nach anfänglicher Unsicherheit sei man froh, dass von der Regierung klare Hygienemaßnahmen vorgegeben wurden, berichtet Anton Langer, Pächter auf dem Zeppezauerhaus am Untersberg. „Mit Masken und Trennwänden kann nicht mehr viel schiefgehen“, so Langer. Der Wirt betont aber, dass in Notsituationen die Coronaregeln ausgesetzt werden müssen: „Wir sind eine Schutzhütte. Wenn um Mitternacht eine verirrte Wandergruppe anklopft, bin ich verpflichtet, diese aufzunehmen. Auch wenn ich schon ausgebucht bin.“