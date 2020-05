Die Besitzerin hatte die Wagenschlüssel ihres BMW stecken lassen, weil sie nur schnell in einem Lokal in der Berggasse ihr Mittagessen abgeholt hatte. Diese Chance nutzte der Dieb und brauste mit dem Wagen davon. Aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndungstoppten ihn Polizisten aus Neufelden schon nach einer halben Stunde an der Kreuzung Rohrbacher Straße / Güterweg Frauenschlag und nahmen ihn fest.