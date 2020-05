„Optimale Voraussetzung, um gemeinsam zu wachsen“

„Die Kompetenzen von Conen ergänzen die breite Produktpalette von BComplete ideal. Zudem beliefert BComplete in Deutschland ein Netzwerk an starken Verbundpartnern und interessanten Kunden, was wiederum Conen den grenzüberschreitenden Markteintritt ermöglicht. Dies sind optimale Voraussetzungen, um gemeinsam zu wachsen und gestärkt aus der aktuellen Corona-Krise hervorzugehen“, verdeutlicht Dietmar Gstrein, Geschäftsführender Gesellschafter der Konstant GmbH.