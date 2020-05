Nach acht Wochen Corona-Pause fängt für die meisten Kinder und Jugendlichen der Unterricht im verordneten Schichtbetrieb wieder an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schließlich ist eine ganze Reihe wichtiger Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Was für die Volksschulen, AHS-Unterstufen, NMS und Sonderschulen ab Montag neu ist, ist etwa in der HAK Stegersbach längst Routine. Dort sind Anfang Mai die Maturanten aus den Abschlussklassen in den Lehrmodus zurückgekehrt. „Die Schutzmaßnahmen beginnen beim Betreten des Gebäudes. Jeder ist verpflichtet, die Hände zu desinfizieren. Die dazu nötigen Stationen sind nicht nur am Eingang, sondern überall im ganzen Haus verteilt“, erklärt Direktor Chris Wagner. Maturanten, die ihre Nase-Mund-Maske vergessen haben, bekommen vorschriftsmäßig eine neue überreicht. Im Klassenzimmer hat jeder Schüler seinen eigenen Arbeitsbereich unter Einhaltung des geforderten Sicherheitsabstandes, mit Schutzschild aus Kunststoff zwischen den Sitznachbarn.