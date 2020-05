U16-Teamchef Hermann Stadler spult normal 60.000 Kilometer jährlich im Auto für den Fußball ab. Coronabedingt ist heuer alles anders, steht der Dienstwagen seit März praktisch still. „Dafür war ich so viel am Computer wie noch nie“, erklärte der Salzburger Ex-UEFA-Cup-Held. Der bald 59-Jährige hofft, dass ab September wieder Nachwuchs-Länderspiele möglich sind.