Volkswagen habe deshalb bereits am Donnerstag einen Auslieferungsstopp für denVW Golf 8erlassen. „Im Austausch mit den zuständigen Behörden prüfen wir das weitere Vorgehen zu den betroffenen Fahrzeugen.“ Bereits ausgelieferte Kundenfahrzeuge dürften nun zurückgerufen werden, eine entsprechende Entscheidung des Kraftfahrtbundesamtes wird in den nächsten Tagen erwartet. Wie viele Autos betroffen sind, ist unklar, sagte ein VW-Sprecher. Die ersten Modelle des neu aufgelegten Kompaktautos sind Anfang Februar an Kunden gegangen.