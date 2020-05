Platz für 217 Autos, Sound über das Radio

Die Frühvorstellung beginnt um 18.30 Uhr, die Spätvorstellung um 21.15 Uhr. Maximal 217 Autos können der Vorstellung beiwohnen. Damit Anrainer nicht gestört werden, hören die Besucher den Ton über eine zuvor bekannt gegebene Frequenz im Autoradio. Das online gekaufte Ticket muss entweder ausgedruckt oder am Smartphone hergezeigt werden. Pro Auto werden 20 Euro verrechnet. „Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Es gilt das first come, first serve Prinzip“, sagt Hueber. Natürlich werde darauf geachtet, dass größere Autos in den hinteren Reihen stehen, um kleineren nicht die Sicht zu nehmen.