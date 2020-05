La Strada in mehrere Etappen

Auch Werner Schrempf von La Strada freut sich über die geplanten Lockerungen: „Wir haben in den vergangenen Wochen bereits ein neues Konzept erarbeitet“, erzählt er. Bereits Ende Juni/Anfang Juli, wenn das Festival eigentlich stattfinden hätte sollen, will man erste Performances, Installationen und interaktive Arbeiten im öffentlichen Raum zeigen. Ende August soll dann ein weiterer Teil des Festivals stattfinden - zu sehen sollen dann vor allem Theaterproduktionen sein.