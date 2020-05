Zuerst werden Pavillon, Aussichtsterrasse und der Stiftsshop in der Nordbastei sowie das Café im Gartenpavillon wieder geöffnet sein. Als zweiter Schritt wird ab 29. Mai auch die Stiftsbesichtigung möglich sein. Die Museumsräume mit der Dauerausstellung „Vom Gestern ins Heute“, der Marmorsaal, die Bibliothek, die Altane und die barocke Stiftskirche werden vorläufig nur für Individualbesucher geöffnet sein. Führungen werden aber aufgrund der staatlichen Vorgaben vorerst einmal bis Ende Juni nicht möglich sein. Nur ein Beispiel für die Dutzenden an Ausflugszielen, die an diesem und den kommenden Wochenende wieder ihre Tore öffnen. Wo genau und unter welchen Bedingungen, das hat das Land übersichtlich im Internet für Gäste zusammengefasst.