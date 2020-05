Das liegt vor allem daran, dass „am anderen Ende der Leitung“ natürlich kein Mensch sitzt, sondern ein Computer, der zu verstehen versucht, was der Nutzer von ihm will. Die Frage oder der Sprachbefehl wird, da der interne Speicher in den Geräten viel zu klein ist, in der Regel in Sekundenbruchteilen an einen Server in einem großen Rechenzentrum übertragen. Der verarbeitet die Anfrage und schickt die passende Reaktion genauso schnell zurück an das Gerät. Das trägt dann entweder eine Antwort vor oder führt eine Aktion aus; zum Beispiel werden vernetzte Glühbirnen aktiviert oder der Lieblings-Radiosender eingeschaltet.