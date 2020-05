Über die Vertragslaufzeit gab es keine detaillierte Auskunft. „Der Vertrag ist so gestaltet, dass der Aufstieg nicht im ersten Jahr passieren muss, das Ziel ist aber schon eine Mannschaft zusammenstellen, mit der man so schnell wie möglich den maximalen Erfolg erzielen kann“, schilderte Bierofka. Laut Hörtnagl sei das Engagement des ehemaligen Mittelfeldspielers „mittelfristig“ ausgerichtet. Mögliche Verlängerungen des Vertrages seien an Erfolg geknüpft. „Ich bin überzeugt, dass wir unsere Ziele auch erreichen werden“, so Hörtnagl.