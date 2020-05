Musikalisch-literarische Kombinationen

Um Musik und Literatur geht’s auch, wenn am 25. Mai Autor und Poetry-Slamer Omar Khir Alanam mit Singer/Songwriterin Vida Noa auftritt. Schräg und urig wird es, wenn am 1. Juni Herms Fritz, Norbert Rusz und Franz Schmuck für Stimmung sorgen. Klassisches von Autorin Irene Diwiak und Pianist Christian Schmidt folgt am 8. Juni. Den Abschluss am 15. Juni gestaltet das junge Grazer Performance-Kollektiv Das Planetenparty Prinzip. Kuratiert wurde dieses Programm von den Kulturredaktionen der Medien, für die Dreharbeiten zeichnet Günter Schilhan verantwortlich.