Im Fall der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin in einem Kindergarten in Wien-Liesing sind in der Folge alle weiteren Betreuerinnen - elf an der Zahl - einem Coronavirus-Test unterzogen worden. Die Ergebnisse liegen nun vor, alle Befunden fielen negativ aus, hieß es am Freitag. In einem Fall jedoch musste der Test noch einmal wiederholt werden.