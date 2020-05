7700 Mitarbeiter beschäftigt die von Laakirchen aus agierende Miba weltweit, davon 2750 in Österreich, die derzeit alle in Kurzarbeit sind. Immerhin: Keines der Werke steht aktuell still - was auch damit zusammenhängt, dass die von F. Peter Mitterbauer geführte Gruppe breit aufgestellt ist. Dazu kommt eine gute Ausstattung mit Eigenkapital, die Sicherheit gibt. „Um das Unternehmen durch schwierige Zeiten mit klarem Kurs zu steuern“, betont Mitterbauer. Der Chef spricht von „großen Herausforderungen, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen“.