Die Italiener sollen ab dem 3. Juni wieder im Rahmen ihrer nationalen Grenzen frei reisen dürfen. Dies geht aus Plänen der Regierung in Rom hervor, die mit den Vertretern der Regionen diskutiert werden. Nach der Wiedereröffnung der Lokale und des Kleinhandels am kommenden Montag sollen ab dem 3. Juni Reisen außerhalb der Heimatregion möglich sein. Trotz vermehrter Rufe nach einer Grenzöffnung aus Südtirol sieht die Regierung in Wien derzeit keine Perspektive dafür.